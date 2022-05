Vrouw van iconisch beeld slachtoffer van haatcampagne: “Ze dreigden dat ze mijn baby in stukken zouden snijden”

Een foto van een hoogzwangere vrouw die een gebombardeerde kraamkliniek ontvluchtte, werd een van de meest iconische beelden van de oorlog in Oekraïne. Maar de Russische propagandamachine deed uitschijnen dat het kiekje in scène was gezet waardoor Marianna Vishegirskaya ongewild het mikpunt werd van een haatcampagne. De Oekraïense vrouw doet haar verhaal aan de ‘BBC’.

Beelden van Marianna die vlak na het bombardement hoogzwanger en bebloed het zwaar beschadigde ziekenhuis uit wankelt, gingen de wereld rond:

Gewikkeld in een dekbed met bebloed aangezicht: zo ging het beeld van de hoogzwangere Marianna Vishegirskaya de hele wereld over. De foto werd genomen in de nasleep van een Russische luchtaanval op Marioepol waarbij een ziekenhuis werd geraakt. Het beeld circuleerde online, stond op de voorpagina’s van kranten, en was het onderwerp van gesprek in de VN-Veiligheidsraad.

Maar nadat Marianna de aanval ternauwernood had overleefd en was bevallen van een gezonde dochter, kreeg ze te maken met een nieuwe aanval - dit keer van desinformatie en haat tegen haar en haar familie.

Volledig scherm Marianna Vishegirskaya vlak na het bombardement op het ziekenhuis. © AP

“Actrice”

Rusland probeerde onwaarheden over de aanval te verspreiden. Zo werd de 29-jarige Marianna valselijk beschuldigd van “acteren”. Russische diplomaten beweerden zelfs dat ze niet één, maar twee verschillende vrouwen had “gespeeld”.

“Ik kreeg dreigementen dat ze me zouden komen zoeken, dat ik zou worden vermoord, dat mijn kind in stukken zou worden gesneden”, vertelt ze tijdens een videogesprek aan ‘BBC’. Na het bewuste bombardement werd Marianna geëvacueerd naar haar geboorteplaats in de Donbas, een plek die onder controle staat van pro-Russische separatisten. De vrouw lijkt tijdens het interview op haar gemak, maar een pro-separistische blogger zit in de buurt.

Influencer

Het leven in Marioepol was voor de oorlog heel anders. Marianna promootte schoonheidsproducten op sociale media, terwijl haar man Yuri aan de slag was in de Azovstal-fabriek.

Op 9 maart was ze aan het kletsen met andere vrouwen op de kraamafdeling toen een explosie het ziekenhuis deed daveren. Ze sloeg een deken om zich heen, waarna er een tweede explosie was. “Het helse lawaai bleef heel lang nazinderen in mijn hoofd.”

Na het bombardement wilde ze haar babyspullen recupereren. Ze vroeg een politieagent om haar weer naar binnen te helpen. “Alles wat ik voor mijn baby had klaargelegd, lag nog op die kraamafdeling”, legt ze uit. Terwijl ze buiten stond te wachten om haar spullen op te halen, werd ze gefotografeerd door journalisten van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP). Ze namen opnieuw een foto van haar toen ze de trap afdaalde met haar spullen.

Volledig scherm De tweede foto van Marianna nadat ze haar spullen had gerecupereerd. © AP

Die beelden gingen al snel viraal, waarna er meteen valse beschuldigingen opdoken op een pro-Kremlin Telegram-kanaal dat de foto’s waren “geënsceneerd”. Marianna’s beautyblog werd gebruikt om te suggereren dat ze een “actrice” was die make-up had gebruikt om haar verwondingen te faken. Deze onwaarheden werden herhaald door hoge Russische functionarissen en staatsmedia.

Geen internet

Maar Marianna probeerde zich na het bombardement in veiligheid te brengen en had geen internet. Ze zag de iconische beelden pas dagen later. Op dat moment werd haar Instagrampagina overspoeld met dreigberichten.

“Het was echt choquerend om dat te horen, want ik heb het allemaal echt meegemaakt”, zegt ze. Maar ze onthoudt zich van directe kritiek op de Russische functionarissen die de valse informatie over haar hebben verspreid. In plaats daarvan bekritiseert ze persbureau AP. “Ik was ontzet dat de journalisten die mijn foto’s op sociale media hadden geplaatst, geen andere zwangere vrouwen hadden geïnterviewd die konden bevestigen dat deze aanval echt had plaatsgevonden.”

Ze suggereert dit feit kan helpen verklaren waarom sommige mensen “de indruk kregen dat het allemaal in scène was gezet”.

In de dagen na de aanval beviel Marianna van dochtertje Veronika in een ander ziekenhuis. Net als duizenden anderen probeerden ze samen met haar man Yuri weg te vluchten uit Marioepol. Begin april dook het koppel weer op in de Donbas-regio.

Volledig scherm Mariana beviel van een gezonde dochter in een ander ziekenhuis. Haar man Yuri houdt de baby innig vast. © AP

Omstreden interview

Daar deed ze een interview met Denis Seleznev, een blogger die een uitgesproken voorstander is van door Rusland gesteunde separatisten. Er werd gespeculeerd in welke mate Marianna echt kon zeggen wat ze wilde. De vrouw vertelde dat ze niet zeker wist dat het om een luchtaanval ging omdat ze geen vliegtuigen had gehoord. Het interview was omstreden en leidde opnieuw tot een golf van online haat. De Russen gebruikten haar uitspraken in een propagandavideo.

Het gesprek met de ‘BBC’ werd ook via Denis geregeld. Hij is tijdens het interview aanwezig. Marianna’s familie en vrienden hebben aan de reporter van de ‘BBC’ verzekerd dat ze nu veilig is.

Bekijk hoe Marianna opdook in Russische propagandavideo:

Maar doordat het militaire conflict voortduurt, is Marianna’s leven voor altijd veranderd. Ze bevindt zich ongewild midden in een informatieoorlog.

“Weet je, voorlopig durf ik niet te hopen of plannen te maken voor de toekomst, omdat we niet weten wat morgen zal brengen.”

Volledig scherm Mariana vlak na de bevalling. © AP

