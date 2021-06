Vrouw van El Chapo bereid schuldig te pleiten

Trump felici­teert Nigeria met opschor­ting Twitter: “Misschien had ik het zelf moeten doen toen ik president was”

6:50 De Amerikaanse voormalig president Donald Trump heeft Nigeria gefeliciteerd met de opschorting van Twitter in het land. “Felicitaties aan Nigeria om Twitter op te schorten, omdat Twitter hun president heeft verbannen”, schrijft Trump in een verklaring. “Misschien had ik het zelf moeten doen toen ik president was.”