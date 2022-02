Vrouw uit El Salvador vrijgelaten na tien jaar in gevangenis om abortus

Streamz Stevig staaltje scifi: artifi­ciële intelligen­tie aan de macht in deze vijf streaming­top­pers

In het sciencefictiongenre hebben de gevaren van kunstmatige levensvormen altijd gefascineerd, en dat is in het tweede seizoen van ‘Raised by Wolves’ (Streamz, 4/2) niet anders. In onze Kijkgids nemen we deze week daarom de beste streamingtitels over androïden onder de loep. Oppassen geblazen voor de niet zo onschuldige mechanische bediendes in ‘Humans’ (Disney+), een levensgevaarlijk prototype in ‘Better Than Us’ (Netflix), de bloedige opstand van de ‘hosts’ in ‘Westworld’ (Streamz) en een bloedmooie meestermanipulator in ‘Ex Machina’ (Google Play/Apple TV/Hulu).

7 februari