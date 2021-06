Vrouw uit El Salvador die 9 jaar in gevangenis zat voor ‘poging tot abortus’ vrijgelaten

Een vrouw die in El Salvador een gevangenisstraf van negen jaar heeft uitgezeten nadat ze een miskraam kreeg, is eindelijk weer vrijgelaten. De 28-jarige vrouw, Sara Rogel, raakte op 20-jarige leeftijd zwanger. Toen ze acht maanden ver was, struikelde en viel de vrouw terwijl ze kleren aan het wassen was. Daardoor kreeg ze een miskraam. In het ziekenhuis werd ze door de Salvadoraanse autoriteiten meteen gearresteerd op verdenking van abortus.

Volgens de politie zou Rogel haar val met opzet hebben uitgevoerd om het leven van het kindje te beëindigen. Normaal gezien zou ze dertig jaar in de gevangenis moeten blijven voor moord, maar door de hulp van haar advocaten is de vrouw na negen jaar weer op vrije voeten. Rogel is momenteel voorwaardelijk vrij en mag het land niet verlaten. Bovendien moet ze therapie volgen. Volgens Karla Vaquerano, de advocaat van Sara Rogel, werd “de vrouw negen jaar lang van haar vrijheid beroofd door een oneerlijke straf”.

Morena Herrera, de voorzitster van de belangrijkste pro-abortusorganisatie in El Salvador, legt uit dat de zwangerschap van Rogel al in de laatste fase was toen de vrouw viel. “Het kind was dus wel degelijk gewenst”, benadrukt ze.

Strikt verbod op abortus

Naar aanleiding van de Rogel-zaak hebben feministische groepen en mensenrechtenorganisaties tien jaar lang geprotesteerd tegen de aanhouding van de vrouw. Bovendien strijden de groepen al jaren voor een minder strikte abortuswet in het land. Het conservatieve en katholieke El Salvador verbiedt abortus in alle gevallen. Gevangenisstraffen kunnen oplopen tot 50 jaar.

Naast Sara Rogel kregen al achttien vrouwen een gevangenisstraf voor ‘misdaden in verband met verloskundige noodgevallen’. In 2019 werden 181 vrouwen bovendien beschuldigd van een opzettelijke beëindiging van hun zwangerschap. “Tussen 2020 en 2021 werden al meer dan tien vrouwen beschuldigd, maar we konden telkens voorkomen dat ze werden bestraft”, aldus Herrera.

Talloze gelijkaardige zaken

Het is niet de eerste keer dat Salvadoraanse vrouwen een gevangenisstraf moeten doorstaan voor zwangerschapscomplicaties. In 2016 werd Evelyn Hernández gearresteerd voor moord nadat ze op het toilet beviel van haar doodgeboren kindje. Volgens de aanklagers zou de vrouw haar abortus geforceerd hebben, maar Hernández had naar eigen zeggen zelf geen idee dat ze zwanger was. De vrouw raakte zwanger nadat ze verkracht werd door een bendelid. In 2019 werd ze vrijgesproken na jarenlange internationale druk.

In 2018 riskeerde de 20-jarige Imelda Cortez, eveneens een slachtoffer van seksueel misbruik, een gevangenisstraf van 20 jaar. Hoewel ze van een gezonde dochter beviel, werd ze beschuldigd van abortus en poging tot doodslag. De vrouw werd uiteindelijk vrijgelaten.

