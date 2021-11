“Vrouw uit België dood aangetroffen in haar afgelegen huis in Spanje”

Een vrouw van rond de 40 jaar is in Spanje dood teruggevonden. Dat schrijft de Spaanse krant ‘La Voz de Galicia’. De vrouw, een ex-militair, lag dood in het huis dat ze zelf aan het renoveren was. Volgens de Spaanse krant gaat het om een Belgische, maar Buitenlandse Zaken ontkent dat. Ze zou wel lange tijd in België gewoond hebben.

De vrouw, S., werd vorige vrijdag dood aangetroffen in haar afgelegen huis in het dorp Baroso, in de parochie van Ambosores, gemeente Ourol. Die woning ligt afgelegen van de buitenwereld, en had geen water of elektriciteit. Bronnen zouden melden dat de vrouw met gebonden handen werd aangetroffen. Toch zijn er volgens de politie op het eerste zicht geen sporen van geweld, meldt ‘La Voz de Galicia’.

S. was toen al enkele dagen overleden. De autoriteiten waren verwittigd door familieleden die ongerust waren omdat ze haar telefoon niet opnam. Volgens ‘La Voz de Galicia’ woonde S. al enkele jaren in Ambosores, het dunst bevolkte en meest afgelegen deel van de gemeente Ourol, een gemeente die al jaren geteisterd wordt door ontvolking. Ourol heeft een oppervlakte van meer dan 140 vierkante kilometer, maar telt slechts een duizendtal inwoners. De vrouw woonde alleen in een huis dat ze aan het renoveren was. Het dichtstbijzijnde huis ligt op ongeveer een kilometer.

Kunstenares

“S. was een natuurliefhebber die paarden en honden had en jarenlang op een boerderij woonde”, schrijft de Spaanse krant. “De ex-militair was actief als kunstenares, maakte schilderijen en portretten van muzikanten en acteurs als Dolly Parton, David Bowie of Jack Nicholson die ze verkocht via internet.”

