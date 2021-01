“Vrouw probeerde computer van Pelosi mogelijk te verkopen aan de Russen”

Riley June Williams uit Pennsylvania wordt ervan beschuldigd onwettig het Capitool binnen te dringen en mensen naar het kantoor van Pelosi te leiden. In een beëdigde verklaring meldt een FBI-agent dat de FBI een tip binnenkreeg van iemand die beweerde een voormalige partner van Williams te zijn. Die persoon stelde dat Williams “van plan was om het computertoestel naar een vriend in Rusland te sturen, die het toestel dan zou verkopen aan de SVR, de Russische buitenlandse inlichtingendienst”. Volgens de tipgever ging de verzending van de computer naar Rusland om ongekende redenen echter niet door en heeft Williams het toestel nog steeds in haar bezit of vernield. Het onderzoek is nog aan de gang.