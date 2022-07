Vrouw opent vuur op luchthaven in Texas: dader neergeschoten door politie

Volgens commissaris Eddie Garcia van de politie van Dallas werd de 37-jarige vrouwelijke schutter even voor 11 uur afgezet aan de luchthaven. Ze ging naar binnen, trok naar het toilet en veranderde van kleding. Ze kwam weer naar buiten in een kaptrui, haalde een geweer boven en vuurde verscheidene schoten af. De meeste leken op het plafond gericht te zijn, volgens de politie.

Motief

Agenten in het luchthavengebouw schoten de vrouw vervolgens in de benen. Ze werd overgebracht naar Parkland Memorial Hospital. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe is. Ook over haar motief of de persoon die haar afzette aan de luchthaven, werd niets bekendgemaakt.