Vrouw onthoofd en twee andere dodelijke slachtoffers bij mesaanval in basiliek in Nice

Een man heeft in de basiliek Notre Dame in het centrum van Nice mensen met een mes aangevallen. Daarbij vielen volgens de politie zeker drie doden en raakten verschillende mensen gewond. Volgens burgemeester Christian Estrosi riep de dader de hele tijd ‘Allah Akbar’. Volgens de politie is bij de aanval een vrouw onthoofd, meldt persagentschap Reuters.

De politie heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. De Franse regering houdt crisisoverleg na de aanval. In het parlement is al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. De autoriteiten vragen mensen om weg te blijven uit het centrum van Nice, omdat er gezocht wordt naar mogelijke explosieven. Het Franse antiterreurparket heeft het onderzoek naar zich toegetrokken. Er wordt een onderzoek geopend naar moord en poging tot moord.

Quote Het is tijd dat Frankrijk zich onttrekt aan haar vreedzame wetten om het ‘islamofa­cis­me’ voorgoed van ons grondge­bied te verwijde­ren Christian Estrosi, Burgemeester Nice

Twee personen, een man en een vrouw, werden gedood in de kerk. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond en vluchtte naar een bar, waar ze overleed aan haar verwondingen. “De slachtoffers zijn op gruwelijke wijze vermoord”, verklaarde burgemeester Estrosi aan de aanwezige media. “De manier waarop doet zonder twijfel denken aan de moord op Samuel Paty in Parijs. Genoeg is genoeg", aldus Estrosi. “Het is tijd dat Frankrijk zich onttrekt aan haar vreedzame wetten om het ‘islamofacisme’ voorgoed van ons grondgebied te verwijderen.”

Het gaat om het tweede extreme geweldsincident in korte tijd in Frankrijk. Daar zorgde de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs eerder deze maand voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

