Vrouw met syndroom van Down verliest rechtszaak over Britse abortuswet

Een vrouw met het syndroom van Down heeft donderdag een rechtszaak verloren tegen de Britse overheid over een wet die abortus van een foetus met deze aandoening toestaat tot vlak voor de geboorte. Heidi Crowter (26) en twee anderen daagden het Britse ministerie van Gezondheid voor de rechter met het argument dat een deel van de abortuswet discriminerend is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In Engeland, Wales en Schotland zijn abortussen toegestaan tot 24 weken zwangerschap. De wet bepaalt echter dat zwangerschapsafbrekingen tot de geboorte kunnen worden toegestaan indien er “een aanzienlijk risico bestaat dat het kind bij de geboorte zodanige lichamelijke of geestelijke afwijkingen zou vertonen dat het ernstig gehandicapt zou zijn”.

Crowter, die zelfstandig woont en onlangs is getrouwd, vindt de wetgeving “beledigend” en respectloos en wil deze veranderen om de algemene perceptie van het syndroom van Down aan te vechten, zodat mensen “gewoon een normaal mens” zien. Het was niet haar bedoeling om campagne te voeren tegen het recht van vrouwen om vrije keuzes te maken, zei ze in aanloop naar het proces.

Niet onwettig

Twee hoge rechters verwierpen de zaak gisteren na een tweedaagse hoorzitting. Ze concludeerden dat de wetgeving niet onwettig is en een evenwicht vindt tussen de rechten van het ongeboren kind en van vrouwen.

Volgens rechters Rabinder Singh en Nathalie Lieven gaat de zaak gepaard met sterke emoties en meningsverschillen over ethische en religieuze standpunten, maar mag het hof zich niet in dergelijke controverses mengen en alleen uitspraak doen in overeenstemming met de wet.

“Het bewijsmateriaal voor het hof toont duidelijk aan dat sommige gezinnen een positieve kinderwens hebben, zelfs als ze weten dat het kind met ernstige handicaps zal worden geboren,” stellen de rechters. “Maar het is ook duidelijk dat niet elk gezin op die manier reageert,” en veel gezinnen zijn misschien niet in staat om een gehandicapt kind een ondersteunende omgeving te bieden, klinkt het voorts.

De rechters voegen eraan toe dat sommige aandoeningen pas na 24 weken zwangerschap worden vastgesteld. Ze concluderen dat de wetgeving een zaak is voor het parlement “dat rekening kan houden met verschillende belangen en standpunten, in plaats van voor een rechtszaak”.

Quote We worden elke dag geconfron­teerd met discrimina­tie op school, op het werk en in de samenle­ving. Dankzij dit vonnis hebben de rechters discrimina­tie in de baarmoeder ook bevestigd. Heidi Crowter

“Discriminatie”

Crowter spande de zaak aan samen met Máire Lea-Wilson (33), die een zoon met het Down-syndroom heeft, en met een niet-geïdentificeerd kind met de aandoening. De vrouw is van plan om tegen de uitspraak in beroep te gaan. “De strijd is nog niet voorbij,” zei ze voor het gerechtshof in het centrum van Londen, omringd door supporters. “We worden elke dag geconfronteerd met discriminatie op school, op het werk en in de samenleving. Dankzij dit vonnis hebben de rechters discriminatie in de baarmoeder ook bevestigd.”

Lea-Wilson heeft zelf twee zoons en vindt dat het vonnis “in feite zegt dat mijn twee zonen in de ogen van de wet niet als gelijken worden beschouwd”. Maar de zaak heeft geholpen om de mensen bewuster te maken van de problematiek, reageert ze, en ook zij zal in beroep gaan tegen het vonnis. “Gelijkheid zou voor iedereen moeten gelden, ongeacht het aantal chromosomen dat ze hebben.”

Paul Conrathe, een advocaat van het kantoor dat de drie eisers vertegenwoordigt, noemt het vonnis teleurstellend en “niet in lijn met de moderne opvattingen over handicaps”. Hij ziet in de wet “een krachtige boodschap dat het leven van mensen met het syndroom (van Down, red.) minder waard is”.

