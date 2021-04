Vrouw met ontbloot bovenlijf gearresteerd tijdens begrafenis van prins Philip

Internatio­na­le prominen­ten vragen dringend medische zorg voor Aleksej Navalny

13:51 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet goede medische zorg krijgen. Dat hebben zo'n 70 internationale prominenten gezegd in een open brief gericht aan president Vladimir Poetin. De open brief is gepubliceerd in onder meer de Franse krant Le Monde.