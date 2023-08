Vrouw met mentale beperking ontsnapte aan vuurzee door uit raam te springen

Een jonge vrouw met een mentale beperking (25) is gisteren aan de tragische vlammenzee in Wintzenheim ontsnapt door uit een raam te springen. “Ze heeft twee keer enorm veel geluk gehad”, klinkt het. Intussen is duidelijk dat het vakantieverblijf in de Elzas niet aan de veiligheidseisen voldeed en niet over de juiste vergunningen beschikte.

KIJK. Brand woedt in Frans vakantiehuis voor personen met beperking: 11 doden

De hevige brand in het vakantiehuis naast een centrum voor mensen met een handicap in Wintzenheim kostte het leven aan elf mensen: tien mensen met een beperking en één verzorger. De slachtoffers behoren tot een groep volwassenen met een handicap uit Nancy.

Het is een onwezenlijk hoge tol die blijkbaar nog erger had kunnen zijn, weet Denis Renaud. Hij is de voorzitter van AEIM (een vereniging die zich bekommert om mensen met een mentale beperking; nvdr) en kon een jongedame die het drama heeft overleefd, even kort spreken.

“Geland in armen van bewoner”

Het vuur startte rond 6.30 uur, iedereen lag dus nog te slapen, klinkt het. “Zij bevond zich op dat moment op de eerste verdieping. Ze werd wakker door het geluid van de brand, maar begreep niet wat er aan de hand was. Toen ze de deur van haar kamer opende, stond ze tegenover een oranje muur.”

“In een ultieme overlevingsreflex opende ze het raam van haar kamer en sprong ze naar buiten. Daar landde ze in de armen van een bewoner die al eerder gevlucht was”, aldus Renaud.

Net voor de vrouw de sprong waagde, schreeuwde ze de longen uit het lijf om de anderen te waarschuwen. Er kwam echter geen reactie meer. “Ze heeft eigenlijk twee keer enorm veel geluk gehad. Ze is wakker geworden én er stond ook iemand klaar om haar val te breken”, stelt Renaud. De jongedame werd zo één van de zeventien inwoners die wel nog tijdig aan de vlammen konden ontsnappen.

KIJK. Tessa Rens in Wintzenheim: “Dorp is in diepe rouw”

Het verblijf met twee verdiepingen werd deze zomer verhuurd aan volwassenen met een leerbeperking en begeleidend personeel. De gasten op de bovenste verdieping kwamen vast te zitten door de brand en konden in tegenstelling tot de groep op de begane grond niet vluchten. Het vuur was snel onder controle, maar woedde vanwege de houten structuur zeer hevig. In korte tijd ging 300 vierkante meter in vlammen op.

Verblijf voldeed niet aan veiligheidseisen

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het vakantieverblijf niet aan de veiligheidseisen voldeed. Zo mochten er bijvoorbeeld maximum zestien personen logeren. Er waren brandmelders aanwezig, maar die zouden niet aan de normen voldaan hebben.

Volgens de plaatsvervangende burgemeester van Wintzenheim beschikte het vakantieverblijf over “geen enkele vergunning” voor de uitgevoerde activiteit en was het niet aangegeven bij de gemeente. “De eigenares is duidelijk in gebreke gebleven door de gîte niet aan te geven”, aldus Leroy.

De eigenares weigert voorlopig een reactie te geven. Zij woont tegenover het vakantiehuis en was de eerste persoon die alarm sloeg.

