Vrouw laat kinderwagen mét baby achter op Frans treinperron

Israël gaat 8 miljard euro investeren om ongelijk­heid Arabische gemeen­schap aan te pakken

25 oktober De Israëlische regering heeft het licht op groen gezet voor een investeringsplan ten belope van acht miljard euro. De bedoeling is om met dat geld de socio-economische situatie van de Arabische minderheid in het land te verbeteren. Die klaagt over discriminatie en kampt met een golf van geweld.