Bosbranden blijven zuiden van Europa teisteren: “Als de wind plots draait, kan het zeer snel gaan”

In het Zuid-Franse departement Gironde is al ongeveer 1.200 hectare bos in vlammen opgegaan. De brandweer strijdt momenteel nog tegen twee bosbranden ten zuiden van de grootstad Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zullen de bosbranden in Frankrijk evolueren? “Het kan zeer snel gaan”, waarschuwt weervrouw Jill Peeters in ‘VTM NIEUWS’, “zeker bij deze grote hitte en grote droogte.”

19:52