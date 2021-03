Vrouw hoest na pittige discussie in nek van Uber-chauffeur en trekt zijn mondmasker af

Een onbeschaamde actie van een Uber-passagier heeft in San Francisco tot heel wat verontwaardiging geleid. Arna Kimiai (24) hoestte met opzet in de nek van haar chauffeur en trok ook zijn mondmasker af. Haar vriendin Malaysia King probeerde Subhakar Khadka daarna nog met pepperspray aan te vallen. Beide vrouwen zijn nu opgepakt.

De trieste feiten speelden zich bijna twee weken geleden af. De situatie was uit de hand gelopen omdat Kimiai weigerde een mondmasker in de taxi op te zetten.

Khadka stopte aan een tankstation, zodat zij daar een exemplaar zou kunnen kopen. Daar had de jongedame echter helemaal geen zin in. Er volgde een pittige discussie, waarbij de drie vriendinnen op de achterbank de krachttermen niet spaarden. “Fuck die maskers. Laat je ons hier in een godvergeten gat achter?”, klonk het onder meer. Kimiai probeerde ook nog de gsm van haar chauffeur te ontfutselen.

“Zelfs niet gevloekt”

Nadat de drie vrouwen uiteindelijk toch uitgestapt waren, spoot King nog wat pepperspray door het openstaande raam. Een week geleden kon de politie haar arresteren in Las Vegas, twee dagen later zou Kimiai zichzelf aangeven. Zij riskeert in principe zestien jaar cel vanwege geweldpleging en poging tot diefstal.

“Ik heb geen enkel verkeerd woord tegen hen gezegd. Ik heb zelfs niet gevloekt. Zo ben ik nu eenmaal opgevoed”, verklaarde Khadka nadien in Amerikaanse media.

“Ze lachten met mijn afkomst”

De chauffeur werd naar eigen zeggen ook racistisch bejegend. “Als ik een andere huidskleur had, zouden ze mij anders benaderd hebben. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ze lachten met mijn afkomst. Een persoon is niet minderwaardig omdat hij niet in de Verenigde Staten geboren is. De hele situatie was ondraaglijk, ik vreesde voor mijn leven.”

“Die buurt deugt niet”

Kimiai is zich echter van geen kwaad bewust. Nadat de video van het incident viraal gegaan was, dreigde ze er nog mee om zelf Uber aan te klagen. “Hij liet ons uitstappen op een snelweg en weigerde te wachten tot een collega ons kwam oppikken. Zo bracht hij ons in gevaar, want die buurt deugt niet. Hij mag van geluk spreken dat ik hem geen rammeling gegeven heb. 75 procent van de mensen die ik ken, geeft mij trouwens gelijk. Het enige wat ik gedaan heb, is zijn masker aftrekken en een beetje hoesten. En ik heb niet eens corona.”

Na een korte pauze kwam er dan toch een beetje schuldinzicht. “Ik ga er niet om liegen, dat was heel onrespectvol. Ik geef toe dat ik daar verkeerd zat. Maar dit had allemaal vermeden kunnen worden als hij ons niet zo in gevaar gebracht had. De pot op met Uber, daarom verkies ik dus Lyft.” Beide taxidiensten hebben intussen laten weten dat Kimiai bij hen niet meer welkom is.