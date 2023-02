Vrouw en kind verdronken nabij Grieks eiland

Vijf doden bij lawines in Oostenrijk en Zwitser­land

Bij een reeks lawines in het westen van Oostenrijk zijn drie mensen om het leven gekomen. Nu het er hoogseizoen is voor wintersportliefhebbers, waarschuwen de autoriteiten nogmaals voor lawinegevaar. In Zwitserland zijn twee skiërs zijn zaterdagochtend om het leven gekomen door een lawine in het zuidoosten van het land.

4 februari