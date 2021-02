Vrouw drugsbaron El Chapo zou zich zélf aangegeven hebben: “Ze wil haar kinderen beschermen en in VS blijven”

Emma Coronel Aispuro (31) werd opgepakt toen ze vanuit Mexico aankwam op Dulles International Airport bij Washington D.C. Dinsdag verscheen ze een eerste keer voor de rechter. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze meewerkte aan het smokkelen van illegale drugs naar de VS en dat ze haar man - die het beruchte Sinaloakartel oprichtte - hielp te ontsnappen uit een zwaarbeveiligde gevangenis in Mexico in 2015. El Chapo vluchtte toen door een tunnel van anderhalve kilometer die onder zijn cel gegraven was. Coronel Aispuro riskeert tien jaar tot levenslang en een boete die kan oplopen tot 10 miljoen dollar (8,3 miljoen euro).

Opmerkelijk: haar advocaat Jeffrey Lichtman verdedigde ook haar man tijdens zijn proces twee jaar geleden in New York. El Chapo werd toen veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder de kans om vervroegd vrij te komen en zit die uit in een strengbewaakte gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado. Coronel Aispuro was een opgemerkte aanwezige op het proces, waar ze steevast in de zaal zat.

Zonen

Dat ze zichzelf aangaf, kan er volgens een bron van VICE News op wijzen dat Coronel Aispuro wil getuigen of informatie wil delen in ruil voor strafvermindering in haar eigen dossier. El Chapo zit al in de cel, maar de aanklacht tegen zijn vrouw maakt ook melding van de volwassen zonen van de drugsbaron: Iván, Ovidio, Joaquín en Alfredo zijn ongeveer even oud als hun stiefmoeder en hebben de leiding over het Sinaloakartel overgenomen van hun vader. Ze worden allemaal gezocht door de Amerikaanse autoriteiten.

“Ze werkt zeker samen met het Amerikaanse gerecht”, bevestigt een bron aan de krant New York Post, die ook meegeeft dat ze in aanmerking kan komen voor getuigenbescherming. “Ze wil het geweld achter zich laten en heeft altijd al in de VS willen wonen. Ze had haar advocaat al gecontacteerd nog voor ze op het vliegtuig stapte om zich aan te geven. Ze wil haar kinderen beschermen en in de VS blijven. Dat is haar prioriteit.”

Samenwerken met de Amerikaanse autoriteiten kan een doodsvonnis betekenen in de wereld van de Mexicaanse drugkartels, maar het overlopen van hooggeplaatste leden is niet uitzonderlijk.

Tweeling

Coronel Aispuro heeft een tweeling van negen jaar met Guzman. Het is niet duidelijk waar de meisjes zich bevinden nu allebei hun ouders in de cel zitten. Ze werden net als hun moeder geboren in Californië en hebben net als haar zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit.

