Vrouw doodgestoken tijdens politiek evenement in Zweden

Dit jaar al hevige bosbranden op noordelijk halfrond: “Toegenomen ontvlam­baar­heid vergroot risico”

In Europa hebben zich aan het begin van de zomer al enkele bosbranden voorgedaan in Spanje, Frankrijk en Duitsland, al is dat op zich niet abnormaal. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus vandaag. In de Amerikaanse staten New Mexico en Alaska waren er wel veel zwaardere branden dan gemiddeld.

15:49