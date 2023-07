Vrouw die video verspreidde die toont hoe Nahel (17) werd doodgeschoten door agent: “Ik deed mijn plicht”

De video waarop te zien is hoe een politieagent de 17-jarige Nahel van dichtbij neerschiet in zijn knalgele auto in Nanterre, ging de wereld rond. Nu heeft de vrouw die de beelden verspreidde, van zich laten horen. De 27-jarige Olivia* (niet haar echte naam, ze wil anoniem blijven) zegt in een gesprek met ‘BFMTV’ dat ze “haar plicht deed” door de video rond de dood van Nahel te delen op sociale media. Ze zegt die dag niet snel te zullen vergeten. “Het was zo schokkend.”

KIJK. Amateurbeelden tonen hoe 17-jarige Nahel wordt doodgeschoten

De 17-jarige Nahel kwam twee weken geleden om het leven nadat hij tegengehouden was door de politie in de Parijse voorstad Nanterre. Hij reed zonder rijbewijs rond en maakte verkeersovertredingen. De dood van de tiener leidde tot grote verontwaardiging en hevige rellen in Frankrijk. De politieagent die hem neerschoot, is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.

Nu spreekt de vrouw die beelden van het fatale moment met de wereld deelde dus voor het eerst. Het is met name dankzij die beelden dat de ophef zo groot is in de zaak. Het was overigens niet zij die de video zelf maakte die ochtend van 27 juni. Olivia* (27) was aan het werk in Nanterre toen iets voor 9 uur één van haar collega’s haar kantoor kwam binnengelopen. Ze vertelde dat ze iets verschrikkelijks had gezien: een agent had op een bestuurder van een auto geschoten. Ze had het gefilmd en moest het met iemand delen.

“Zo schokkend”

Zo werd Olivia* de tweede persoon in Frankrijk die de beelden te zien kreeg. “Ik zag de video en het was zo schokkend en ernstig. Ik had nooit verwacht dat zoiets hier zou kunnen gebeuren, vlak voor ons kantoorgebouw in Nanterre”, verklaart ze aan ‘BFMTV’. Meteen stelde ze zich de vraag of ze de beelden moest verspreiden, wat de beste manier zou zijn om de feiten en hun ernst aan de kaak te stellen.

De Franse zegt dat ze er natuurlijk ook mee naar de politie had kunnen gaan. “Ik weet dat de meeste agenten hun job heel goed doen. Maar als je dit ziet en je weet de eerste versie van de feiten die vanuit de politie werd gegeven - een versie die helemaal niet weerspiegelde wat ik had gezien in de video -, dan denk ik dat ik er goed aan heb gedaan om de beelden te posten.”

Andere versie

Kort nadat het fatale incident met de 17-jarige verkeersovertreder bekend raakte, was de eerste versie van de politieman die had geschoten inderdaad anders, stipt ‘BFMTV’ aan. Hij zei dat hij had geschoten omdat het voertuig recht op hem afkwam. Volgens een officieel document dat ‘BFMTV’ kon inkijken, stond er in de eerste samenvatting over de gebeurtenissen: “De agent stapte naar de voorkant van de wagen om hem te stoppen. De bestuurder probeerde toen op de agent in te rijden.”

Het is in die context dat Olivia beslist om de video op Twitter te delen. Ze zegt dat ze de schokkende scène die zich had afgespeeld, moést onthullen.

Volledig scherm Beeld van 29 juni van een mars in Nanterre voor Nahel. © AP

Intussen heeft de betrokken agent in politieverhoren verklaard dat hij die ochtend “handelde uit paniek”. Florian M. (38) voelde zich naar eigen zeggen in het nauw gedreven tussen de gele Mercedes en het muurtje waartegen de agenten stonden. Hij was bang dat de tiener zijn collega zou meesleuren met zijn auto, zegt hij. De man ontkende ook gezegd te hebben dat hij Nahel een kogel door het hoofd zou schieten. Het was zijn eerste en enige schot uit zijn carrière, met dodelijke afloop voor de tiener.

Het onderzoek naar de feiten loopt dus nog volop. Olivia* en haar collega die het fatale moment filmde, zijn nog niet verhoord in de zaak.

Ongewilde gevolgen

De jonge vrouw had niet verwacht dat de beelden, die miljoenen keren werden bekeken, uiteindelijk tot vijf drieste nachten van rellen zouden leiden, vol wansmakelijke vernielingen en plunderingen. “Ik denk dat ik gewoon mijn plicht heb gedaan”, herhaalt ze. “Ik kon niet doen alsof er niets wat gebeurd.”

“Ik hoor de woede van de Fransen”, zegt ze nog. En ze zegt zichzelf constant af te vragen: “Als er geen video was geweest, wat zou er dan zijn gebeurd?”

Volledig scherm Politie in reluitrusting in Parijs, naast graffiti met de tekst "de politie doodt". © AFP

Intussen lijkt de rust weergekeerd in Frankrijk sinds de uitbraak van het geweld na de dood van Nahel. De schade is groot: in totaal werden zeker 12.031 voertuigen in brand gestoken en werd brand gesticht of op andere manieren schade aangericht aan 2.508 gebouwen, waarvan 273 van de ordediensten, en aan 105 gemeentehuizen. Daarnaast waren 168 scholen het mikpunt van aanvallen. Er werden in totaal 3.505 mensen opgepakt, van wie 1.373 in Parijs en zijn periferie.

De Franse president Emmanuel Macron gaat op zoek naar de achterliggende redenen voor de rellen in zijn land. Hij kwam dinsdag samen met bijna 250 burgemeesters om te praten over de onrust na de dood van de tiener. Niet alle burgemeesters die naar het overleg met Macron waren gekomen zijn blij met de aanpak van de Franse regering, zo bleek. Ze wijzen erop dat de situatie in de Franse volkswijken totaal niet nieuw is en dat de problemen al lang bekend zijn. Sommigen vinden dat de relschoppers harder aangepakt hadden moeten worden, anderen pleiten voor een hervorming van de politie.

Volledig scherm Een vernield gemeentehuis in Persan. © REUTERS