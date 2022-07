Vrouw die op rug van dolfijn klom is aangehouden, Nederlandse politie wil dat bedreigingen stoppen

De vrouw meldde zich gisteren bij de politie, nadat die een oproep gelanceerd had. Aanleiding was een video op het strand.

“Doe eens even normaal”, reageerden de omstanders. Met succes, want ze liet het dier uiteindelijk gaan.

“Dit is dierenmishandeling”

Annemarie van den Berg, de directrice van stichting SOS Dolfijn, is met stomheid geslagen. “Waarom doet iemand dit? Dit is gewoon dierenmishandeling”, klinkt het. “Het is een dier in nood, daar moet je niet op klimmen.”

“Allerlei ziektes”

Volgens Van den Berg was de actie van de vrouw niet alleen risicovol voor de dolfijn, maar ook voor haarzelf. “Het dier kan allerlei ziektes bij zich dragen. Een dolfijn is ook sterk genoeg om haar ribben te breken.”

“Nog niet uit gevarenzone”

De spitssnuitdolfijn is een walvis die leeft in diepe oceanen. De dieren zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden en kunnen zich dus slecht redden in de ondiepe Noordzee. Hoe het komt dat de dieren daar terechtgekomen zijn, weet de woordvoerster niet. “Ze zijn verdwaald. Misschien door geluidsoverlast of menselijke invloed, misschien zijn ze ziek”, klinkt het. De organisatie houdt er rekening mee dat ze vandaag dood of levend kunnen stranden.