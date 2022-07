Vrouw die op rug van dolfijn klom brengt nacht door in cel: “Ze wilde het dier enkel maar aaien”

De vrouw die opgepakt is omdat ze dinsdag in de Nederlandse gemeente Zandvoort op een dolfijn probeerde te zitten, wilde het beest nooit pijn doen. Dat zegt haar advocaat. “Ze is net een grote dierenvriend en probeerde het beest te aaien.” De vrouw heeft de nacht doorgebracht in een politiecel en is vanmiddag na verhoor vrijgelaten. Haar actie werd vastgelegd op video, de beelden gaan momenteel rond op internet.

Op het filmpje is te zien hoe badgasten een gestrande spitssnuitdolfijn weer in zee hielpen. Op dat moment pakte de vrouw een aantal meter verderop echter haar moment. Met haar armen nam ze de dolfijn vast. Ze sloeg ook een been eroverheen, met de bedoeling om zich te laten meevoeren.

“Doe eens even normaal”, reageerden de omstanders. Met succes, want ze liet het dier uiteindelijk gaan.

“Ze zou dat dier nooit bewust pijn doen”, zegt haar advocate Simone van der Aart. “Het is lastig te zien wat er precies gebeurd is, maar ze heeft het dier nooit tegen willen houden.” Wat er dan wel aan de hand was? “Het is uniek dat een dolfijn zo dicht bij de kust zwemt. Uit enthousiasme en verbijstering heeft ze hem willen knuffelen.”

Nacht in de cel

De politie zag dat anders en riep de vrouw op zich te melden op het bureau. Dat deed ze gisteren aan het einde van de dag. Omdat het te laat was om verhoord te worden, moest ze de nacht in de cel doorbrengen. In de loop van de middag mocht ze naar huis.

Van der Aart vindt het lastig in te schatten hoe de zaak nu verder gaat. “Het Openbaar Ministerie zal moeten vaststellen of er sprake is van een strafbaar feit, maar ik ken geen precedenten. Het is een heel unieke zaak.”

De vrouw zit vast op verdenking van overtreding van de Wet Dieren. Die stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel pijn of letsel aan een dier te veroorzaken of het welzijn van een dier te benadelen. Volgens de vrouw zelf is hier zeker geen sprake van en is ze net een grote dierenvriend. “Ze kan zich totaal niet vinden in de manier waarop het filmpje nu uitgelegd wordt.”

Storm van kritiek

In de voorbije dagen brak een storm van kritiek los. Haar naam kwam op straat te liggen en ze werd zowel in privéberichten als op openbare platformen bedreigd. De politie riep deze ochtend op om daarmee te stoppen.

Maar er kwam ook onderbouwde kritiek van experts. Annemarie van den Berg, de directrice van SOS Dolfijn, was naar eigen zeggen met stomheid geslagen. “Dit is gewoon dierenmishandeling”, stelde zij. “Het is een dier in nood, daar moet je niet op klimmen.” Volgens Van den Berg was de actie van de vrouw niet alleen risicovol voor de dolfijn, maar ook voor haarzelf. “Het dier kan allerlei ziektes bij zich dragen. De dolfijn is ook sterk genoeg om haar ribben te breken.”

Volgens Van den Berg hebben dolfijnen iets magisch, waardoor mensen ze altijd willen aanraken. Daar sluiten de woorden van Van der Aart bij aan. “Ze heeft in haar enthousiasme gereageerd. Ze wilde hem aaien en knuffelen omdat het zo bijzonder is dat een dolfijn daar zwemt.”

