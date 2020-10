Vrouw die ongeboren kind uit buik sneed, veinsde al maandenlang haar zwangerschap

TexasDe verdachte van de huiveringwekkende moord in Texas, waarbij het ongeboren kindje uit de buik van de mama (22) is gesneden, is een vriendin van het slachtoffer, blijkt uit haar berichten op sociale media. Daderes Taylor Parker (27) veinsde op Facebook al maanden haar zwangerschap.

Reagan Hancock (22) stierf vrijdagvoormiddag in haar woning in het plaatsje New Boston. De omstandigheden van de moord zijn niet bekend, de politie bevestigde in een persbericht dat het ongeboren meisje “uit de buik van het slachtoffer is verwijderd”.

Parker vluchtte met het baby’tje weg in de auto en vertelde een wegagent dat ze langs de weg was bevallen. Een ambulance bracht de twee naar een ziekenhuis in Oklahoma. De baby overleed enkele uren later. Artsen concludeerden dat Parker niet recent bevallen kon zijn. In een verhoor ging ze tot gedeeltelijke bekentenissen over.

Ze zou haar nieuwe vriend hebben voorgespiegeld zelf in verwachting te zijn en wilde het kindje vor het hare laten doorgaan, wat allicht het motief is, meldt de lokale McCurtain County Gazette-News.

Onder de naam Taylor Morton was ze een facebookvriendin van Reagan. Parker is zelf moeder van een jongen en een meisje. De vrouw was eerder twee keer getrouwd en twee keer gescheiden. De kinderen hebben niet dezelfde vader. Haar huidige vriend Wade werkt als kweker van onder meer half tamme everzwijnen. Ze hielp mee op de ranch, maar omschrijft zichzelf ook als medisch assistent en administratief medewerker.

Volledig scherm Verdachte Taylor Parker met haar huidige vriend Wade. Ze deelde hem in februari mee zwanger te zijn. © Facebook

Haar nepzwangerschap begon in februari, toen ze Wade inlichtte over zijn aanstaand vaderschap in november. Wat volgde was dit maandenlang veinzen op Facebook. Ze deed dit in navolging van later slachtoffer Reagan. Die was wel echt zwanger en zou op 10 november uitgerekend zijn.

Volledig scherm © Facebook

In juli deelde Parker een foto van een echografie. Ze verwachtte volgens het bericht een meisje. Ze zette een maand later een foto op Facebook waarin al dan niet een beginnend buikje zichtbaar is (zie boven). Uit teruggevonden screenshots van facebookcontacten valt op te maken dat in privéconversaties velen twijfelden aan de echtheid van Parkers zwangerschap.

Nog op teruggevonden facebookconversaties is te zien dat Reagan een goede vriendin was van Parker. “Zo blij dat ik je vandaag gezien heb, heb je serieus gemist, ook bedankt voor de lekkernij en Starbucks”, is te lezen. Alles wijst erop dat Parker haar gruwelijke plan lang heeft voorbereid.

De vrouw is inmiddels vanuit Oklahoma overgebracht naar een gevangenis in Texas. Ze kreeg aanklachten voor moord en ontvoering tegen zich te horen. Indien de jury op het latere strafproces haar schuldig verklaart, riskeert ze de doodstraf.

Volledig scherm © Facebook

Volledig scherm Slachtoffer Reagan Hancock (22) laat een dochtertje en een man na. © Facebook

