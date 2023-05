Vrouw die Joe Biden beschuldigde van aanranding, verschijnt plots op Russische staatszender

Tara Reade, een voormalige senaatsmedewerkster die in 2020 Joe Biden beschuldigde van seksuele aanranding, heeft op een Russische zender gezegd dat ze is overgelopen naar Rusland. Ze deed dat terwijl ze naast de in de VS veroordeelde Russische spion Maria Butina stond.

“Zodra ik van het vliegtuig stapte in Moskou, voelde ik me voor het eerst sinds lange tijd weer veilig. Ik voelde me gehoord en gerespecteerd”, aldus Reade aan het Russische ‘Sputnik’. Op dat moment zat de Amerikaanse vrouw naast Maria Butina, die ruim een jaar in een Amerikaanse gevangenis zat nadat ze politici in de VS probeerde te beïnvloeden in het voordeel van Rusland.

De nu 59-jarige Tara Reade werkte voor Biden toen hij nog senator was. Toen Biden opkwam voor de Democratische presidentsnominatie in 2020, beschuldigde ze hem ervan dat hij haar in 1993 tegen een muur duwde en aanrandde. Biden ontkende de beschuldiging herhaaldelijk. Naar eigen zeggen diende ze na het incident een klacht in, maar daar is tot nog toe geen spoor van. Het is onduidelijk of er ooit een officieel onderzoek werd ingesteld.

Volledig scherm Tara Reade is nu 59. © Screenshot Hill TV

Op de Russische staatszender richtte Reade zich tot president Vladimir Poetin en vroeg ze om de Russische nationaliteit. “Ik ben geen impulsief persoon, dit was een moeilijke beslissing (...) Ik wilde gewoon niet naar huis lopen en in een kooi lopen of gedood worden, wat eigenlijk mijn twee keuzes zijn”, klonk het in de livestream. Volgens Reade werd ze meermaals bedreigd en een Russische spion genoemd nadat ze naar buiten kwam met haar verhaal.

Maria Butina, die inmiddels parlementslid in Rusland is, zou haar al die tijd veilig hebben gehouden.

Volledig scherm De in de VS veroordeelde Russische spion Maria Butina. Zij is inmiddels parlementslid in Rusland. © Photo News

Reade had ook nog een boodschap voor haar “Russische broeders en zusters”: “Het spijt me dat de Amerikaanse elite voor zo’n agressieve houding kiest. Weet dat de meeste Amerikaanse burgers vrienden willen zijn.”