Eerste keer, goede keer. De jonge vrouw waagde voor het eerst haar kans bij Euromillions en gebruikte het ‘flash-systeem’, waarbij een willekeurige nummercombinatie wordt gekozen. Die cijfercombinatie, die uiteindelijk de winnende reeks bleek te zijn, was 21,26,31,34 en 49 met de sterren 2 en 5. De vrouw bracht het winnende lot binnen bij een kleinhandelaar in Tahiti, het grootste eiland in het Frans-overzeese gebied Frans-Polynesië. De winnares verstopte het ticket eerst onder haar bed en dan in haar kleren. “Na een tijd was ik bang om te vergeten waar ik het had verstopt”, aldus de jonge vrouw.