Vrouw die door tweelingzus werd gered van krokodilaanval uit coma

De Britse vrouw die in een coma werd gehouden nadat ze was aangevallen door een krokodil en op heldhaftige wijze werd gered door haar tweelingzus, maakt het inmiddels beter. Ze is uit haar kunstmatige slaap gehaald en kan zelfstandig ademhalen, meldt haar zus aan Britse media.

De 28-jarige Georgia en Melissa Laurie waren afgelopen zondag tijdens hun vakantie met een gids aan het zwemmen in een lagune in het zuidoosten van Mexico, toen het plots misging.

Meegesleurd

Melissa verdween ineens bruut onder water. Ze bleek aangevallen door een krokodil, die haar had vastgegrepen en onder water meesleurde. Tweelingzus Georgia, een ervaren duikster, dook met gevaar voor eigen leven naar beneden en ging onder het water op zoek naar haar zus. Ze vond haar bewusteloos terug en redde haar vervolgens van het roofdier. Daarvoor sloeg Georgia de krokodil meerdere keren hard op zijn muil, omdat ze had gehoord dat je dat bij sommige dieren moet doen in zo'n situatie.

De beide zussen werden opgenomen in een Mexicaans ziekenhuis. Georgia had verwondingen aan haar handen. Melissa was er erger aan toe en werd in een kunstmatige coma gebracht. Ze had water in haar longen gekregen en heeft mogelijk een geperforeerde long. Ook heeft ze infecties aan de verwondingen die ze opliep door de krokodillenaanval.

Volledig scherm Georgia en Melissa Laurie. © Hana Laurie

Zere keel

Vanochtend werd de beademing gestopt. Sindsdien haalt Melissa weer zelfstandig adem en is ze bij kennis, laat haar zus weten aan Britse media. “Het gaat veel beter met haar”, zegt ze. “Ze doet het erg goed. Ze hoort me en begrijpt waar ze is. Ze kan alleen nog niet praten, omdat haar keel zeer doet van de buis die er in heeft gezeten. Ze leek blij om mij te zien.”

De familie van de vrouwen zette eerder een crowdfundingsactie op om de medische kosten voor het tweetal in Mexico te betalen en om hun ouders naar hen toe te kunnen laten vliegen. Het doel van 35.000 Britse pond (bijna 41.000 euro) werd gisteren gehaald en de vader van de tweeling gaat binnenkort hun kant op.

Oudere zus Hana Laurie laat nog weten dat haar zus er nog altijd ernstig aan toe is, maar dat het de juiste richting uitgaat. “We zijn zo opgelucht. Wat een geweldige en sterke vrouw is ze toch. Ik ben heel fier op mijn beide zussen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.