Vrouw die boodschap tegen oorlog in Oekraïne toonde op Russische tv krijgt boete en is vrijgelaten

De vrouw die maandagavond een live nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisiezender Channel One verstoorde met een boodschap tegen de oorlog in Oekraïne, is heeft een boete van 30.000 roebel (zo’n 250 euro) gekregen en is vrijgelaten. Marina Ovsyannikova (44) verscheen vanmiddag samen met haar advocaat Anton Gashinsky in de rechtszaal, nadat er sinds gisteravond niets meer van haar was vernomen.

Ovsiannikova werd niet beschuldigd van het publiceren van ‘valse informatie’ over het Russische leger, de zwaarste aanklacht waar voor gevreesd werd. Daarop staan maximumstraffen van 15 jaar cel. Zelf pleitte ze onschuldig.

Ovsyannikova, die in het Westen als een echte heldin wordt onthaald, verscheen maandag in beeld achter het nieuwsanker van Channel One en hield een bord omhoog met de tekst: “GEEN OORLOG. Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen hier tegen je. Russen tegen de oorlog.” Ze riep ook slogans tegen de oorlog in Oekraïne. Het duurde een zestal seconden eer de regie overschakelde naar een reportage.

Volledig scherm Ovsyannikova tijdens haar actie. Het nieuwsanker las onverstoorbaar verder. © CHANNEL ONE via REUTERS

De vrouw, een medewerkster van de propagandazender die naar eigen zeggen spijt heeft over “alle leugens die ze eerder hielp verspreiden”, werd meteen gearresteerd. Aanvankelijk klonk het dat er een administratieve zaak tegen haar was gestart, maar dinsdagmorgen maakte het Russische persbureau TASS melding van een pre-onderzoek voor een strafrechtelijke procedure. Ze zou daarbij beschuldigd worden van “een misdrijf op grond van het artikel van het Wetboek van Strafrecht over de opzettelijke openbare verspreiding van valse informatie rond het gebruik van de strijdkrachten van de Russische Federatie”.

Celstraf

Dat kan een groot verschil maken als het op straffen aankomt. Bij een administratieve zaak kon ze ervan af komen met een boete, door de strafrechtelijke zaak hing haar een celstraf boven het hoofd. Die had kunnen oplopen tot vijftien jaar, op basis van een wet rond fake news die eerder deze maand door het Russische parlement werd goedgekeurd, maar zo ver is het dus niet gekomen.

Volledig scherm Marina Ovsyannikova nam vlak voor haar actie een videoboodschap op. © Marina Ovsyannikova via REUTERS

TASS beweerde eerst dat de vrouw vastzat bij de politie van de wijk Ostankino in Moskou. Pavel Chikov, het hoofd van mensenrechtenorganisatie Agora, meldde vanmorgen op sociale media echter dat niemand haar nog gezien had sinds haar arrestatie en dat zelfs haar advocaat niet tot bij haar raakte. Die laatste zei zelfs dat niemand wist waar ze was. “Ze moet dringend beschermd worden”, klonk het.

Oekraïense vader

Ovsyannikova zou volgens een bron bij de Russische autoriteiten van TASS afkomstig zijn uit Odesa, waar ze in 1978 geboren werd. Zelf zei ze eerder al dat haar moeder Russisch en haar vader Oekraïens is.

Collega’s van de vrouw reageerden verrast op haar protestactie. Dat vertelde een vriendin van Ovsyannikova aan de onafhankelijke Russische journaliste Farida Rustamova. “Ze zeggen dat ze haar nooit over politiek hoorden praten”, klinkt het. “Het ging meestal over haar kinderen, haar honden en haar huis.”

Een andere vriendin vertelde aan de Britse krant ‘The Guardian’ dat Ovsyannikova haar de dag voordien op de hoogte had gebracht van haar plannen. “Haar boosheid over de oorlog was al een tijdje aan het etteren”, aldus de vrouw, die anoniem wenst te blijven. “Twee dagen geleden vertelde ze me hoe ze het wilde doen.”

Ovsyannikova werkte al enkele jaren als redacteur voor de buitenlandredactie van de staatszender en vertaalde buitenlandse quotes in het Russisch. Ze maakte daarnaast ook videoreviews. Maandag was een gewone werkdag voor haar en ze daagde zoals gewoonlijk mooi op tijd op.

Het nieuwsprogramma ‘The Vremya’ wordt drie keer per dag live uitgezonden en de set wordt bewaakt door verscheidene mensen. Eén van hen zit maar een paar meter van het nieuwsanker. Waarom de man van de beveiliging maandagavond niet reageerde, is niet bekend. Misschien was hij niet verontrust om Ovsyannikova te zien, omdat ze al zo lang voor de zender werkte. Tijdens de opnames komen make-upartiesten ook in de buurt van het anker om hun make-up bij te werken. Misschien had de beveiliging haar niet herkend.

Intern onderzoek

Channel One zou een intern onderzoek gestart zijn rond het incident. De zender is de belangrijkste bron van nieuws voor miljoenen Russen en volgt het discours van het Kremlin.

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin noemde Ovsyannikova dinsdagmorgen nog “een hooligan”. Volgens Dmitry Peskov zullen Channel One en de politie de zaak verder opvolgen en zal het Kremlin zich er niet mee bezighouden. Hij roemde de propagandazender verder voor zijn “hoogwaardige, actuele, zeer snelle en objectieve informatie”.

