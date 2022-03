Vrouw die bombardement materniteit in Marioepol overleefde bevallen van gezond dochtertje

Zorgt de oorlog in Oekraïne voor een wereldwij­de voedselcri­sis? "Vraag is niet of er één komt, wel hoe groot die zal zijn"

De oorlog in Oekraïne leidt niet alleen tot een enorme stijging van de energieprijzen, maar zou ook kunnen leiden tot een wereldwijde voedselcrisis. Dat stelt de CEO van Yara, het grootste meststoffenbedrijven ter wereld, in een interview met ‘BBC’. “Vraag is niet of er een voedselcrisis komt, wel hoe groot die zal zijn.”

14:04