Vrouw die als laatste Guido (62) zag op Tenerife getuigt: “Hij werd van de brancard naar een bed verplaatst. En toen was hij weg”

“Wat is er in godsnaam gebeurd met Guido?” Al drie weken wachten familie en vrienden van Guido Elsen op een antwoord. De man was op vakantie op het Canarische eiland Tenerife, toen hij een allergische reactie kreeg. Gelukkig waren er vrienden in de buurt. Guido werd naar de spoeddienst gebracht, maar wat nadien gebeurde, is een mysterie: “Hij werd van de brancard naar een bed verplaatst, daar is hij plots verdwenen”, zegt de vrouw die hem het laatst zag.