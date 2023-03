Vrouw deelt opmerkelijke metamorfose: van heroïneverslaafde naar clean en bijna onherkenbaar

Nederlands koppel komt er met de schrik vanaf: e-sigaret ontploft in auto op snelweg

De Nederlandse Emily Fischer uit Kerkrade heeft de schrik van haar leven beleefd. Terwijl ze op de snelweg reed met haar man, ontplofte zijn e-sigaret. “Het ding ging als een voetzoeker tekeer tussen de pedalen en de voeten van mijn man. Het was net een kogel”, vertelt de flink geschrokken vrouw. Buiten een paar verbrande vingers en een ster in de voorruit, houdt het koppel gelukkig niet veel over aan het ongeval.