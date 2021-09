Vrouw bezoekt 9 jaar lang New Yorkse gynaecoloog die plots haar eigen vader blijkt

Een arts uit de Amerikaanse staat New York wordt ervan beschuldigd zijn eigen sperma te gebruiken om in ieder geval twee ​​vrouwelijke patiënten in zijn vruchtbaarheidskliniek te bezwangeren. Eén van zijn vermeende kinderen, Morgan Hellquist, eist langs een burgerlijke rechtbank een schadevergoeding voor emotionele schade en oplichting.

De verdachte in kwestie is Dr. Morris Wortman, een getrouwde verloskundige en gynaecoloog die al jaren voor een centrum voor menstruele stoornissen in de New Yorkse stad Rochester werkt. Twee vermeende slachtoffers beweren dat Wortman meer dan dertig jaar geleden zijn eigen sperma gebruikte om hun moeders kunstmatig te insemineren. De slachtoffers, een man en een vrouw, blijken uit een test inderdaad familie te zijn.

‘We lijken allemaal op hem’

Eén van hen, de Amerikaan Carl Lore, zegt tegen Amerikaanse media dat hij het grootste deel van zijn leven een leugen leefde, door te denken dat hij de zoon was van een man die op 36-jarige leeftijd was overleden. Een voorouderlijke DNA-test onthulde echter drie jaar geleden dat zijn vader van Joodse komaf was. Er waren bovendien sterke aanwijzingen dat hij zes halfbroers en -zussen zou hebben, met wie hij in de loop der tijd een sterke emotionele band heeft gekregen.

“We kwamen er meteen achter dat het Dr. Wortman moet zijn geweest”, zegt Lore tegen de lokale Amerikaanse zender 13WHAM. “We hadden hem allemaal als onze dokter. We lijken allemaal op deze man. We hadden alleen geen enkel bewijs.” Lore stelt naar eigen zeggen met een advocaat te hebben gesproken, maar gelooft niet dat hij gronden heeft voor een civiele procedure, zoals die wel is aangespannen door zijn halfzus, Morgan Hellquist.

Grote verrassing

Deze vrouw, die uit het plaatsje Geneseo komt, zegt dat de ontdekking bij haar een groot trauma heeft veroorzaakt. Hellquist zegt dat ze de arts ongeveer negen jaar lang had gezien en diverse onderzoeken bij hem had gedaan, waaronder voor haar bekken, voor transvaginale echo’s en voor operaties met verdoving. Als Hellquist had geweten dat ze de dochter van Wortman was, dan zou ze ‘nooit instemmen met het zijn van een patiënt in zijn gynaecologiepraktijk’, klonk het tijdens de rechtszaak.

De vrouw zei dat ze in 2016 een vrij verkrijgbare genealogische testkit gebruikte om meer over haar familie te weten te komen. Tot haar grote verrassing ontdekte Hellquist dat ze voor de helft Joods was, hoewel de arts haar ouders had verteld dat de donor een Noord-Europese achtergrond had. Ze hoorde ook van ten minste vijf halfbroers en -zussen, allemaal door een donor verwekt en geboren tussen 1981 en 1985. De vrouw vroeg hierop een dochter uit het eerste huwelijk van Wortman om een ​​DNA-test te doen. De test bevestigde de vermoedens van de vrouw, waarop ze vervolgens naar de rechter stapte.

Trauma

“Met elke nieuwe ontdekking van een halfzus, ervoer eiseres (Hellquist, red.) verhoogde angst, migraine, shock en verwarring, gevoelens van wanhoop, stress en andere fysieke manifestaties met de gedachte dat haar donorvader een seriële spermadonor is geweest”, klonk het tijdens de rechtszaak. “Eiseres realiseerde zich dat er tegen haar was gelogen, terwijl de verdachte haar behandeling doorzette. Zo heeft hij bij haar een aanzienlijk trauma, emotionele schade en leed veroorzaakt.”

Deze zaak doet denken aan die van de omstreden Nederlandse vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Die verwekte met eigen sperma zeker 49 donorkinderen, en mogelijk meer. Morris Wortman weigert volgens diverse media commentaar te geven op de zaak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.