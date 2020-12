Vrouw bevalt van baby die maar twee jaar jonger is dan zij zelf: embryo was 27 jaar lang ingevroren

Een vrouw uit Knoxville in de Amerikaanse staat Tennessee is bevallen van een dochtertje dat technisch gezien maar twee jaar jonger is dan zij zelf. Het embryo van de kleine Molly was 27 jaar ingevroren vooraleer het bij Tina Gibson (29) werd ingeplant.

Tina en haar man Ben (36) probeerden jarenlang tevergeefs zwanger te raken. In 2016 wendden ze zich een eerste keer tot het National Embryo Donation Center (NEDC), een non-profitorganisatie in Tennessee. Tina kreeg een gedoneerd embryo ingeplant en beviel in november 2017 van een eerste dochtertje Emma. Op 26 oktober van dit jaar volgde op dezelfde manier een tweede dochter, Molly. Zij was genetisch een zusje van Emma.

De embryo’s van Emma en Molly werden allebei gedoneerd en ingevroren in oktober 1992. Dat was amper 18 maanden nadat Tina zelf geboren werd, in april 1991. De geboorte van Emma was goed voor een record, omdat het embryo van het meisje maar liefst 24 jaar ingevroren zat voor ze gezond en wel geboren werd. Haar zus Molly heeft dat record nu nog wat scherper gesteld: op 27 jaar, zo melden het National Embryo Donation Center (NEDC) en de University of Tennessee Preston Medical Library.

Vloeibare stikstof

Er bestaan embryo’s die al langer ingevroren zitten in vloeibare stikstof, maar geen enkele werd al succesvol ingeplant bij een vrouw. “We weten nu zeker dat je zo een embryo na 27 jaar met succes geboren kan laten worden, maar we zijn er vrij zeker van dat ze nog veel langer ingevroren kunnen blijven zonder problemen”, aldus dokter Jeffrey Keenan, die de leiding heeft over het National Embryo Donation Center (NEDC). Gemiddeld worden embryo’s tussen de 10 en 12 jaar ingevroren eer ze ingeplant worden.

“We hebben lang gedacht dat dit geluk niet voor ons weggelegd was”, aldus Tina in de Amerikaanse krant USA Today. “En nu het toch zover is, genieten we van elk moment.”

Tina en Ben - die tien jaar getrouwd zijn - wisten bij hun eerste dochter pas dat het embryo al 24 jaar oud was op de dag dat het ingeplant zou worden. “Ik vroeg aan dokter Keenan wat dat betekende”, vertelt Tina aan de New York Post. “Hij antwoordde dat het waarschijnlijk een wereldrecord was. Maar ik vertrouwde hem.”

Embryo adoptie

Emma en Molly zijn het product van een procedure die ‘embryo-adoptie’ heet. Daarbij doneren koppels die een kindje proberen te verwekken via in-vitrofertilisatie (in een laboratorium) de embryo’s die ze zelf niet gebruiken aan koppels die geen kinderen kunnen krijgen. De embryo’s worden ingevroren voor ze bij de ontvangende moeder ingeplant worden. Die bevalt daarna dus van een kind dat genetisch niet van haar of haar partner is.

Afhankelijk van de wensen van de donor- en adoptieouders kan er later nog contact zijn tussen de families. In het geval van de familie Gibson zal dat moeilijk zijn, omdat de embryo’s anoniem gedoneerd werden.

Een foto van het uitgebreide gezin vind je hier.