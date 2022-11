Vrouw belt hulpdiensten met smartwatch voor man haar levend begraaft

De politie van Lacey in de Amerikaanse staat Washington heeft de geluidsopname van een ijzingwekkende noodoproep vrijgegeven. Daarop is te horen hoe een vrouw om hulp schreeuwt voor ze door haar man wordt ontvoerd en levend begraven. De 42-jarige Young Sook An kon uiteindelijk ontsnappen. Haar man werd gearresteerd.

Het drama begon voor Young Sook An op 16 oktober omstreeks 13 uur. Ze had in de zomer de scheiding aangevraagd van haar man Chae Kyong An (53). Die laatste kwam nog eens per week langs om de was te doen in haar woning in Lacey, Washington, waar ze woont met haar kinderen van 11 en 20 jaar oud.

Tijdens een gesprek over hun echtscheiding en geld sloegen bij haar man echter de stoppen door. Young vroeg hem om te vertrekken en ging naar de slaapkamer om zich om te kleden, maar daar viel Chae haar aan. Hij sloeg haar meermaals tegen het hoofd en gooide haar op de grond. Vervolgens bond hij haar vast aan handen en voeten en plakte hij tape over haar ogen. De kinderen waren op dat ogenblik niet thuis.

Apple Watch

Toen Chae vervolgens de kamer verliet, gebruikte de vrouw haar Apple Watch om via haar telefoon de hulpdiensten te bellen, maar omdat ook haar mond afgeplakt was, kon ze enkel schreeuwen. Chae kwam op dat moment weer binnen en sleepte zijn vrouw door het huis naar de garage. Daar ontdekte hij dat ze haar Apple Watch nog droeg en hij sloeg het met een hamer aan diggelen.

De politie traceerde de oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een leeg huis aan met een openstaande garagepoort. Het was duidelijk dat er binnen onrust had plaatsgevonden en de voordeur was niet op slot. Het adres stond gekend bij de autoriteiten wegens een geschiedenis van huiselijk geweld. Bovendien had Young een contactverbod tegen haar man Chae dat uiteindelijk weer was ingetrokken.

Levend begraven

De man had zijn vrouw ondertussen in zijn bestelbusje geduwd en reed met haar naar een afgelegen bos. Daar kon Young horen hoe hij een kuil groef. Chae stak haar vervolgens in de borst met een scherp voorwerp, sleepte haar in het verse graf en legde er een boom over. Young hoorde hem het graf weer dichten. Door haar hoofd hevig rond te bewegen kon ze haar gezicht vrijhouden, al was het erg moeilijk om te ademen, vertelde ze later.

Hoe lang ze uiteindelijk in het graf lag, weet de vrouw niet, maar ze schat dat het om “enkele uren” ging. Toen het donker werd, kon ze zich loswrikken uit de ducttape en uit het graf kruipen. Ze sloeg op de vlucht en na ongeveer een half uur, klopte ze aan bij een woning. De bewoner belde omstreeks 00.30 uur de hulpdiensten.

Young vertelde aan de politie dat haar man had gezegd dat hij haar nog liever vermoordde dan haar een deel van zijn pensioen te geven. Hij had in het verleden al meermaals gedreigd haar te vermoorden, maar ze nam dat nooit echt serieus, zei ze.

De man werd later op de dag opgepakt en de politie vond ook de locatie van het graf. De agenten troffen er stukken ducttape en haar van Young aan. Op de grond naast het graf lag ook een stuk ducttape met een fragment van het gebroken Apple Watch.

Chae wordt aangeklaagd voor poging tot moord, ontvoering en mishandeling.