Vrouw (80) die gegijzeld werd tijdens homejacking gered met behulp van Wordle-puzzel

Verenigde StatenDat de online woordpuzzel Wordle, die vooral erg populair is sinds het begin van de coronapandemie, nu ook levens kan redden, is voor velen waarschijnlijk verwonderlijk. Voor de 80-jarige Denyse Holt uit de Amerikaanse staat Illinois was het toch realiteit. De vrouw werd 20 uur lang gegijzeld tijdens een homejacking. Ze kon uiteindelijk gered worden, en dat met behulp van het internetspelletje.

Afgelopen zaterdag werd de 80-jarige Denyse in het midden van de nacht wakker en zag ze een vreemde man, die volledig naakt was, op enkele meters van haar bed staan. De overvaller was gewapend met een schaar en dreigde dat hij Denyse zou verwonden als ze zou schreeuwen. De vrouw, die op dat moment al vreesde voor haar leven, beloofde dat ze zou luisteren naar de man en zag hoe die laatste aan het rillen en bloeden was. De dader vertelde haar dat hij het koud had en dat Denyse hem “al haar dekens” moest geven.

Dagelijkse Wordle-score

Denyse moest de overvaller nadien ook “opwarmen” in de douche. Daarna dwong hij haar om op hem te komen liggen en hem zo te verwarmen. Uiteindelijk sloot de man Denyse op in haar badkamer, die zich bevindt in de kelder van het huis. Daar zou ze urenlang vastzitten, zonder eten of drinken. Denyse probeerde zich warm te houden door stretchoefeningen te doen. “Ik dacht bij mezelf: ‘ik wil niet op deze manier sterven, en ik wil niet dat mijn kinderen het nieuws krijgen dat hun moeder is vermoord’”, aldus de vrouw. Denyse was te bang om enige actie te ondernemen en wachtte dus vol angst af.

Wat ze echter niet wist, was dat er op dat moment al hulp onderweg was. Duizenden kilometers verder, in de staat Californië, was de oudste dochter van Denyse bezorgd omdat haar moeder haar dagelijkse Wordle-score niet had doorgestuurd, een traditie die Denyse nog nooit had overgeslagen. Ook haar jongste dochter in Oregon was gealarmeerd omdat haar moeder niet had geantwoord op verschillende berichten. De zussen, Meredith en Jennifer, probeerden hun moeder meermaals te contacteren, maar zonder enig succes.

Bevrijding na 20 uur

Jennifer en Meredith telefoneerden ook de buurman van Denyse. Die ging bij haar aanbellen, maar kreeg geen antwoord, terwijl de auto van Denyse wel op de oprit stond. De dochters van de vrouw verwittigden bijgevolg de politie, die even later arriveerde aan het huis van de 80-jarige vrouw. De agenten deden een toertje rond de woning en vroegen al roepend of er iemand thuis was. Denyse schreeuwde “Ik ben hier in de kelder!”, waarop de agenten haar – na een gijzeling van 20 uur – eindelijk konden bevrijden.

De 32-jarige homejacker, James H. Davis, werd ter plaatse gearresteerd. Volgens de politie zou hij een “psychologische crisis” hebben gehad. De man was niet enkel gewapend met een schaar, maar had ook verschillende messen bij zich. Davis is geen onbekende voor de politie en werd eerder al veroordeeld voor homejacking, kidnapping en geweld ten opzichte van een politieagent.

