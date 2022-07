Vrouw (59) na maand dood aangetroffen in flat, haar uitgemergelde hond waakte over haar

Beernem Politie op zoek naar hondenha­ter die spijkers in vlees duwt: “Wie doet nu zoiets barbaars?”

Stukken vlees, met daarin grote nagels of spijkers. Dat troffen al minstens twee hondeneigenaars in het West-Vlaamse Beernem aan. De politie is op de hoogte en stuurt extra patrouilles. “Ik vraag me echt af wie zoiets barbaars zou doen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

19 juli