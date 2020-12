Vrouw (38) stort voor ogen van gezin van klif bij het nemen van selfie en sterft

Getuigen hoorden de 38-jarige Rosy Loomba nog schreeuwen, maar konden niets meer voor haar doen. De vrouw stortte voor de ogen van haar gezin de diepte in toen ze een selfie probeerde te maken op een uitstekende rots in het Grampians nationaal park in de Australische staat Victoria.

De Australische vrouw maakte zaterdag met haar echtgenoot en twee zoontjes een uitstap naar het nationaal park toen het drama gebeurde. Ze bevonden zich aan het Boroka Lookout toen het drama gebeurde.

Loomba had de waarschuwingsborden genegeerd en was over de veiligheidsbarrières geklommen om een selfie te maken met het panoramisch uitzicht op de achtergrond. Ze struikelde en viel van de klif, meer dan 80 meter naar beneden. Voor de moeder kon geen hulp meer baten. Reddingswerkers hadden zes uur nodig om haar lichaam te bergen.

Volledig scherm Rosy Loomba met haar echtgenoot © rv

Het uitzichtpunt is een bijzonder populaire fotoplek. Op Instagram zijn tientallen foto’s te vinden van mensen die op de uitstekende rots staan of met hun benen over de rand bengelen.

In de nasleep van de tragedie herinnerden de autoriteiten het publiek eraan om de veiligheidssignalering en richtlijnen steeds in acht te nemen, en dat geen enkele foto iemands leven waard is. “We kunnen niet elk deel van Victoria afzetten”, zei minister Lisa Neville. “Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

