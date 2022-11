Vrouw (34) verkracht op spoeddienst van ziekenhuis in Parijs nadat 22-jarige verdachte kamer binnendringt

FrankrijkIn Parijs is een 34-jarige vrouw verkracht op de spoeddienst van een ziekenhuis. De vrouw kreeg medische hulp nadat ze ‘s avonds in elkaar was gezakt aan een bar in de Franse hoofdstad. Een onbekende man, die het slachtoffer eerder die avond al had lastiggevallen, drong samen met haar het ziekenhuis binnen en verkrachtte de vrouw terwijl ze in haar ziekenhuisbed lag. Het slachtoffer heeft nu een klacht tegen het ziekenhuis ingediend.

De feiten dateren van de nacht van 27 op 28 oktober en speelden zich af in het Cochin-ziekenhuis in het veertiende arrondissement van Parijs. Het 34-jarige slachtoffer had de avond in een bar doorgebracht, maar begon zich omstreeks 01.00 uur onwel te voelen. Toen de vrouw naar buiten ging om een luchtje te scheppen, zakte ze in elkaar en viel ze op haar hoofd. De hulpdiensten kwamen zo snel mogelijk ter plaatse en brachten de jonge vrouw naar het Cochin-ziekenhuis voor medische bijstand.

Toen het slachtoffer – naar eigen zeggen “volledig buiten zinnen” – in haar ziekenhuisbed lag, werd ze plots wakker door een vreselijke pijn. Die werd veroorzaakt door een vreemde man die haar “met zijn vingers aan het penetreren was”. De vrouw schreeuwde hard, waarop de aanvaller het op een lopen zette. De man raakte weg uit het ziekenhuis en had in alle chaos ook nog de bankkaart van het slachtoffer gestolen.

Het verplegend personeel van het ziekenhuis verwittigde onmiddellijk de politie. Die kon de verdachte een uur later arresteren in het veertiende arrondissement, net nadat hij in een supermarkt aankopen had gedaan met de bankkaart van het slachtoffer.

Verdachte viel slachtoffer al eerder lastig

Uit het onderzoek blijkt nu dat de verdachte het slachtoffer al had opgemerkt toen ze ziek was geworden in de bar. Volgens de uitbater van het café, die getuige was van het voorval, zou de man “rond de vrouw hebben geslopen” toen die laatste bewusteloos op de grond lag. Hij keek haar ook “indringend” aan, klinkt het. De uitbater gaf daarom de opdracht aan de bewakers om de man naar huis te sturen.

Even later keerde de verdachte echter terug. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren voor de 34-jarige vrouw, deed de man alsof hij te veel gedronken had en zich ook onwel voelde. “Compleet gespeeld”, aldus de getuige. De verplegers ontfermden zich eveneens over de man en brachten hem ook naar het ziekenhuis. Daar beweerde hij dat hij niet meer kon lopen, waarop een verpleegster hem in een rolstoel naar een kamer in dezelfde gang als het slachtoffer bracht.

Bewakingsbeelden van het ziekenhuis tonen hoe de man al snel zijn kamer verlaat en door de gang dwaalt. Hij wordt aangesproken door een verpleegster, die hem vervolgens terug naar zijn kamer stuurt. Een paar minuten later ontsnapt de man opnieuw en gaat hij binnen in de kamer van het slachtoffer, met alle gevolgen van dien.

“Een dubbele shock”

De verdachte, een 22-jarige man uit Jordanië, ontkent de feiten. Testen hebben aangetoond dat hij op het moment van de aanval onder invloed was. De twintiger heeft geen papieren en is gekend bij de politie, onder meer voor diefstal en druggebruik. Hij werd in het verleden al beschuldigd van de verkrachting van een minderjarige, maar de zaak werd zonder gevolg geklasseerd. Bovendien kreeg hij al twee aanmaningen om Frankrijk te verlaten.

De advocaten van het slachtoffer hebben nu een klacht ingediend tegen het ziekenhuis vanwege “het in gevaar brengen van het leven van anderen”. “Het is een dubbele schok voor deze jonge vrouw”, aldus advocaat Laura Abecassis. “Naast het trauma van de aanval zelf, werd die ook nog eens gepleegd op een plaats waar ze veilig dacht te zijn.”

