Vrouw (34) die Russisch burgerschap opgaf om in Oekraïne te gaan vechten, gestorven aan frontlinie

Een vrouw die haar Russisch burgerschap had opgegeven om tegen haar landgenoten in Oekraïne te gaan vechten, is omgekomen aan de frontlinie. De 34-jarige Olga Simonova, die de bijnaam ‘Simba’ kreeg, overleed in de Zuid-Oekraïense regio Cherson. Dat meldt het lokale nieuwsmedium ‘TSN’. Simonova was soldaat bij de 24ste Gemechaniseerde Brigade.

Simonova kwam oorspronkelijk uit de Russische regio Tsjeljabinsk, gelegen in het westen van het land. De vrouw besloot reeds in 2014 om haar vaderland te verlaten, nadat president Vladimir Poetin het schiereiland de Krim had geannexeerd. Simonova verhuisde naar de Oekraïense hoofdstad Kiev en begon daar vrijwillig te werken als verpleegster bij het Oekraïense leger.

Simonova kreeg uiteindelijk de Oekraïense nationaliteit en klom op tot de rang van sergeant bij de 24ste Gemechaniseerde Brigade. Toen de Russen Oekraïne in februari binnenvielen, verdedigde ze vooral de oostelijke Donbas-regio. Simonova’s militaire eenheid werd later overgeplaatst naar het zuiden, waar momenteel een Oekraïens tegenoffensief aan de gang is.

“Schande voor Rusland”

Simonova’s dood werd bekendgemaakt door ‘TSN’-journaliste Natalia Nagornaya. “Vandaag huilen zelfs degenen die zich normaal inhouden. Ze was hier om te vechten voor vrijheid, ik zou niet durven om haar Russisch te noemen”, schreef Nagornaya in een bericht op Facebook. Het is niet duidelijk hoe Simonova precies is overleden.

In 2018 vertelde de soldate tijdens een interview dat ze de annexatie van de Krim “een schande voor Rusland” vond en dat de meeste landgenoten door propaganda waren gehersenspoeld. “Kinderen worden militair en patriottisch opgevoed. Dat is altijd zo geweest in Rusland. Zulke mensen zijn dan ook erg gemakkelijk te manipuleren”, zei ze destijds. Vechten aan Oekraïense zijde gaf Simonova naar eigen zeggen “zin aan het leven”.

