Vrouw (24) die verantwoordelijk was voor wapens in film Alec Baldwin vertelde kort voor opnames nog dat ze twijfelde “of ze er wel klaar voor was”

De jonge vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens in Rust - de film die Alec Baldwin aan het opnemen was toen hij donderdag per ongeluk een cameravrouw doodschoot - was vrij nieuw in het vak. Hannah Gutierrez-Reed (24) vertelde vorige maand nog in een podcast dat ze pas de opnames van een eerste film achter de rug had en dat ze twijfelde “of ze er wel klaar voor was”.

Gutierrez-Reed was volgens pas vrijgegeven rechtbankdocumenten de persoon die drie wapens klaarzette voor het filmen van een scène van Rust donderdag. Ze legde ze op een kar vlakbij de set. Assistent-regisseur Dave Halls - die zijn sporen al verdiende met Fargo en The Matrix Reloaded - nam één van de drie wapens en gaf het aan Baldwin. Daarbij zou hij gezegd hebben dat de Colt “koud” was, wat betekent dat hij niet geladen was en veilig was om te gebruiken.

Het wapen bleek echter wél geladen en toen Baldwin het afvuurde tijdens een scène in een oude kerk, raakte hij cameravrouw Halyna Hutchins (42) in de borst. Ze overleefde het niet. Regisseur Joel Souza, die achter haar stond, werd door dezelfde kogel geraakt in de schouder. Hij bracht het er wel levend vanaf.

Bekende vader

Gutierrez-Reed is ondanks haar jonge leeftijd niet helemaal onvertrouwd met wapens. Ze is een professioneel wapensmid en treedt daarmee in de voetsporen van haar bekende vader Thell Reed. Ze zou echter pas sinds haar zestiende door hem getraind zijn om met wapens om te gaan. Aanvankelijk probeerde ze het als model en actrice, maar ze gaf haar carrière al snel een andere wending.

Eerder dit jaar werkte ze voor het eerst als verantwoordelijke voor de wapens van een film: de western The Old Way met Nicholas Cage. En nu was er dus Rust. In een podcast vorige maand vertelde ze openhartig over haar ervaringen. “Ik had de job bijna geweigerd omdat ik niet zeker was of ik er wel klaar voor was. Maar tijdens het filmen, liep het wel los”, klonk het. Ze gaf ook toe dat ze het laden van losse flodders in een pistool “erg griezelig” vond. Ze had daarop hulp gevraagd aan haar vader, om van die angst af te geraken.

Niet veilig

Verscheidene leden van de filmcrew van Rust getuigden na het dodelijke ongeval met het wapen dat de werkomstandigheden op de set niet veilig waren. Zeven crewleden stapten uit onvrede daarmee enkele uren voor het incident nog op. Daardoor moest in allerijl een nieuwe rekwisietenexpert opgetrommeld worden. Die was mee verantwoordelijk voor het wapen waarmee het ongeval gebeurde, schrijft de New York Post.

Het was ook niet het eerste incident met een wapen op de set. Er was al twee keer eerder een wapen op een verkeerde manier afgegaan, volgens een verslag van de Los Angeles Times. Dat gebeurde zonder gevolg. De wapens waren afgevuurd door de stand-in van Baldwin afgelopen weekend.

Intern onderzoek

Rust Movie Productions houdt echter vol dat het de veiligheid van de cast en crew op de eerste plaats stelt en belooft een intern onderzoek nu de productie voor onbepaalde tijd stilligt. De politie van Santa Fe County is ook een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangeklaagd.

Rust speelt zich af in de jaren 1880 in Kansas. Baldwin portretteert de beruchte bandiet Harland Rust, wiens kleinzoon veroordeeld is tot de strop voor onopzettelijke doodslag.

