Vrouw (22) aangeklaagd voor discriminatie na vals beschuldigen zwarte tiener van diefstal

Miya Ponsetto, een 22-jarige Puerto Ricaanse uit Californië, is aangeklaagd voor discriminatie omdat ze een zwarte tiener eind vorig jaar valselijk had beschuldigd van diefstal van haar iPhone in een New Yorks hotel. Ponsetto tackelde de veertienjarige jongen toen zelfs, bovendien in het bijzijn van zijn vader, jazzmuzikant Keyon Harrold.

De familie van het slachtoffer diende na de feiten klacht in tegen Miya Ponsetto. Woensdag moest ze opnieuw voorkomen voor de rechtbank in Manhattan. Dat gebeurde via een videocall. Ponsetto is nu beschuldigd van discriminatie, zware intimidatie en het in gevaar brengen van het welzijn van een kind. Ze pleitte onschuldig.

Lees ook Vrouw (22) aangeklaagd na valse beschuldigingen van diefstal door zwarte tiener

Ponsetto wees in december vorig jaar de veertienjarige Keyon Harrold Jr. aan als dief van haar smartphone in het Arlo Hotel. De vader van de jongen, een bekende trompettist, kwam zelf uit op die confrontatie en postte de beelden ervan online. Die gingen meteen viraal. Te zien is hoe Ponsetto de jongen vastgrijpt terwijl hij probeert weg te komen. Haar gsm was al snel weer terecht: hij lag nog in een taxi van Uber. De muzikant uitte zijn woede over het incident, dat volgens hem overduidelijk te maken had met racisme

Volledig scherm Politiefoto van Miya Ponsetto. © AP

Aanvankelijk had Ponsetto haar excuses aangeboden. “Ik heb niet het gevoel dat ik zo ben als persoon. Ik vind niet dat deze ene fout mij definieert”, zei ze. “Maar ik bied oprecht uit de grond van mijn hart mijn excuses aan, als ik de zoon het gevoel heb gegeven dat ik hem aanviel of dat ik zijn gevoelens of die van de vader heb gekwetst.” Aan CBS liet Ponsetto daarna weten dat haar beschuldiging aan het adres van de jongen “geen misdrijf” vond en dat er van racisme of etnische profilering geen sprake was. “Ik ben Puerto Ricaanse en heb zelf een kleurtje”, zei ze.

Haar advocaat, Paul D’Emilia, noemt de nieuwe aanklacht “absurd en een perversie van ons rechtssysteem”. De familie Harrold is dan weer zeer tevreden met de kwalificatie van het gerecht. “God weet wat er anders gebeurd was”, zei hun advocaat over de aanwezigheid van de vader tijdens de heftige confrontatie op 26 december.

De volgende zitting van het proces tegen Miya Ponsetto vindt plaats op 20 oktober.

View this post on Instagram A post shared by Keyon Harrold (@keyonharrold) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.