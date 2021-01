Vrouw (22) aangeklaagd na valse beschuldigingen van diefstal door zwarte tiener

Miya Ponsetto, een 22-jarige Puerto Ricaanse uit Californië, heeft een proces aan haar been nadat ze een zwarte tiener valselijk beschuldigde van de diefstal van haar iPhone. Ponsetto deed dat in het bijzijn van de vader van de 14-jarige jongen, Keyon Harrold, een gerespecteerde jazztrompettist. Ze tackelde de zoon zelfs. De videobeelden daarvan gingen viraal.

Miya Ponsetto, uit Piru in Californië op 80 km van LA, moet zich op 29 maart opnieuw verantwoorden voor een rechtbank in Manhattan voor haar merkwaardige gedrag. Zaterdag besliste een rechter in New York al dat ze voorlopig op vrije voeten mag blijven. Ze vloog daarop meteen terug naar Los Angeles. Ze staat wel onder toezicht en mag geen contact hebben met de tegenpartij.

De feiten dateren van 26 december en vonden plaats in het Arlo SoHo Hotel in Manhattan, waar Keyon Harrold met zijn tienerzoon verbleef. Harrold is een jazztrompettist die met bekende namen werkte en onder meer een Grammy won. In de lobby van het hotel beschuldigde Miya Ponsetto op 26 december plots Keyon Harrold jr. van diefstal. Ponsetto kon haar iPhone niet meer vinden en besloot dan maar dat de 14-jarige zwarte jongen hem had gestolen. Vader Harrold filmde het gebeuren deels met zijn smartphone en zette de video op sociale media, waar die viraal ging. De muzikant uitte er zijn woede over het incident dat volgens hem overduidelijk te maken had met racisme.

View this post on Instagram A post shared by Keyon Harrold (@keyonharrold)

Op de beelden zien we Ponsetto heftig tekeergaan tegen Harrold sr. en jr. De twee ontkennen ook maar iets met de iPhone van de voor hen totaal onbekende Ponsetto te maken te hebben. Vader en zoon kwamen gewoon uit hun kamer om te gaan ontbijten als gasten van het hotel. Ponsetto zelf was geen klant, zij was drie dagen eerder al uitgecheckt. De manager van het hotel dringt erop aan dat de zoon zijn zakken leegmaakt, wat de vader weigert toe te staan. De twee willen weggaan, maar Ponsetto probeert dat te verhinderen.

Wat later komt een chauffeur van Uber de iPhone van Ponsetto terugbrengen. De vrouw had haar toestel in de taxi laten liggen. Persoonlijke excuses voor vader en zoon Harrold kwamen er niet. Wél bood Ponsetto later haar verontschuldigingen aan in een interview met CBS dat vrijdag werd uitgezonden en daags tevoren was opgenomen. “Ik heb niet het gevoel dat ik zo ben als persoon. Ik vind niet dat deze ene fout mij definieert”, zei ze. “Maar ik bied oprecht uit de grond van mijn hart mijn excuses aan, als ik de zoon het gevoel heb gegeven dat ik hem aanviel of dat ik zijn gevoelens of die van de vader heb gekwetst.”

Donderdag werd Miya Ponsetto gearresteerd in Piru, waar ze woont. Ook toen kookte haar potje over en verzette ze zich tegen de politie. Haar ex-advocaat toonde zich “uiterst bezorgd” over de mentale gezondheid van Ponsetto. Vorig jaar werd Ponsetto drie keer aangehouden voor feiten die te maken hadden met dronkenschap en rijden zonder geldig rijbewijs. Op de bewuste 26ste december bleek ze achteraf overigens ook een deur van een Airbnb te hebben ingebeukt met een brandblusapparaat.

De hotelketen in kwestie verontschuldigde zich via Instagram bij Keyon Harrold voor de “onvergeeflijke ervaring” en zei dat het de zaak verder onderzoekt.

Volledig scherm Politiefoto van Miya Ponsetto. © via REUTERS