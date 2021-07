Vroegere UKIP-leider Farage krijgt eigen televisieprogramma

Nederlands Limburg Omwonenden Nederlands Julianaka­naal mogen nog niet naar huis: dijkbreuk nog niet helemaal gedicht

16 juli Een dijk langs het Nederlands Limburgse Julianakanaal, een aftakking van de Maas, is vanmiddag doorgebroken ter hoogte van het gehucht Voulwames, aan de grens met het Belgische Rekem (Lanaken). Omwonenden die waren geëvacueerd, moeten er rekening mee houden dat ze de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Pas rond middernacht wordt duidelijk of ze terug naar huis kunnen of niet, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.