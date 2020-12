Vroege Britse goedkeuring coronavaccin heeft niets met brexit te maken, ondanks claim minister

In tegenstelling tot wat de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock vandaag beweert, is het niet dankzij de brexit dat toezichthouder MHRA als eerste heeft kunnen aanbevelen om het coronavaccin van Pfizer en BioNTech een marktvergunning te geven. Het is net Europese wetgeving die een snelle beslissing mogelijk gemaakt heeft.

Vanochtend werd bekendgemaakt dat de Britse overheid het licht op groen heeft gezet voor de toediening van het coronavaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech, na een positieve aanbeveling van toezichthouder MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). De eerste Britten zouden het vaccin, dat in België (Puurs) en Duitsland wordt geproduceerd, in de loop van volgende week moeten krijgen.

Tijdens een opmerkelijke reeks interviews zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock dat het dankzij de brexit is dat het VK als eerste westerse land met de uitrol van een coronavaccin kan beginnen. "Tot begin dit jaar zaten we in het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar dankzij brexit hebben we onze beslissing kunnen baseren op de Britse toezichthouder. (...) We volgen niet het tempo van Europa, dat wat trager gaat", wordt hij door The Guardian geciteerd. "We voeren dezelfde veiligheidscontroles uit en volgen dezelfde procedures, maar door brexit kunnen we sneller gaan."

Europese wetgeving

Die uitleg lijkt niet helemaal te stroken met de waarheid. Meer zelfs, in een persbericht dat het Britse ministerie van Volksgezondheid op 23 november verspreidde, luidde het dat de vergunningsprocedures van het MHRA nog tot eind dit jaar die van het EMA volgen. Tot 31 december loopt immers nog de transitieperiode waarbij het VK deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie en de interne markt, ook al heeft het formeel de Europese Unie reeds verlaten.

"Maar", vulde het ministerie aan, "als een geschikt vaccin tegen Covid-19 nog voor het einde van de transitieperiode beschikbaar is, laat Europese wetgeving die we hebben geïmplementeerd de MHRA toe om tijdelijk de levering van een medicijn of een vaccin toe te staan, op basis van noden op het vlak van volksgezondheid." Het is pas vanaf 1 januari dat het MHRA helemaal zelfstandig over de marktvergunning van vaccins zal kunnen beslissen, klonk het negen dagen geleden.

Het EMA maakte gisteren bekend dat BioNTech/Pfizer een aanvraag tot markttoelating heeft gedaan. Het agentschap gaat de vaccins nu beoordelen op onder meer veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dat voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin. Pas als dit positief is, zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt.