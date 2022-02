“Vroeg of laat opent Rusland aanval op Oekraïne: 70 procent van troepen in positie voor invasie”

Waarop de Amerikaanse veiligheidsdiensten hun cijfers baseren is niet duidelijk. Voor Dmytro Gromakov is het echter geen vraag óf, maar wanneer Rusland de aanval opent. “Ze doen het gewoon, met of zonder voorbereiding. We kunnen een ‘armada’ op ieder moment verwachten”, zegt de communicatiespecialist van de generale staf van het Oekraïense leger in Kiev. “Vroeg of laat gebeurt het.”



Gromakov voorziet een aanval in Oost- en Noord-Oekraïne: één op de regio en de stad Charkov, de andere op de regio Soemi, de doorgang naar hoofdstad Kiev. Ook vanuit Wit-Rusland, waar Rusland, officieel voor een oefening, een kleine dertigduizend troepen heen heeft gestuurd, loert het onheil.



“Vanuit Wit-Rusland komen er geen tanks omdat twee derde van de grens daarvoor niet geschikt is’’, verklaart de militaire expert. “Het zullen raket- en luchtaanvallen zijn en dus is Kiev (relatief dichtbij de Wit-Russische grens, red.) in gevaar. De Russische grondtroepen zijn met te weinig om land te bezetten, daarom denk ik vooral aan krachtige, ongeveer twee weken durende luchtaanvallen om onderhandelingen af te dwingen met het Westen.”