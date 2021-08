Vrijwilligers rapen bijna 60.000 sigarettenpeuken op van Nederlandse stranden

Bijna 1.000 kilometer file in Frankrijk, ook files in andere Europese landen

14 augustus Vanmiddag staan er op verschillende Europese snelwegen naar het zuiden al ellenlange files. Vooral in Frankrijk is het aanschuiven geblazen met in totaal 962 kilometer file. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Ook in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Slovenië en Kroatië staan er her en der (lange) files.