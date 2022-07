Vrijwillige brandweerman verdacht van aansteken bosbranden in Frankrijk

Verenigde Staten stellen eerste apenpokken­be­smet­ting bij zwangere vrouw vast

De Verenigde Staten hebben melding gemaakt van een apenpokkenbesmetting bij een zwangere vrouw. Het gaat om het eerste bevestigde geval in het land. Dat laat de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (‘Centers for Disease Control and Prevention’) weten. De baby is ondertussen al geboren en zowel moeder als kind “stellen het goed”. Afgelopen weekend is het apenpokkenvirus voor het eerst vastgesteld bij twee kinderen in de VS.

8:54