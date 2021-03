Vrijmaken vastgelopen schip in Suez-kanaal zal week duren, beelden tonen hoe moeilijk operatie is

Duitsland verbiedt medische ingreep bij interseksu­e­le kinderen

6:48 Het is ouders in Duitsland niet langer toegestaan om hun interseksuele kind operatief te laten behandelen. Dat heeft het Duitse parlement besloten. Naar schatting telt Duitsland 160.000 mensen bij wie niet uitsluitend sprake is van mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen. Het verbod houdt in dat ouders van kinderen bij wie dit het geval is, niet via een operatie alsnog een geslacht voor hun kind kunnen bepalen.