"Vrijheid is belangrijker dan vrijhandel", zegt NAVO-baas Stoltenberg op economische top in Davos

“Vrijheid is belangrijker dan vrijhandel”, aldus Stoltenberg. “Onze waarden beschermen is belangrijker dan winst maken.”

“Ik heb met hem gesproken zaterdag”, zei Stoltenberg. “Turkije heeft bezorgdheden geuit met betrekking tot terrorisme en veiligheidsbelangen. We moeten die aanpakken. Ik heb er vertrouwen in dat we een manier zullen vinden om de problemen op te lossen, zoals we dat eerder hebben gedaan, en dat we Finland en Zweden als volwaardige leden zullen verwelkomen.”