“Vrijhandelsdeal tussen Verenigd Koninkrijk en Australië beklonken”

Deze topfilms en -series zijn nieuw in streaming­land

11 juni Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films, series én docu’s voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de nieuwste aanvulling van de Marvel-reeks, de carrièreswitch van Jeremy Clarkson (bekend als presentator van ‘Top Gear’) én een indrukwekkende documentaire over de ergste drugsplaag in de geschiedenis van de VS. Happy weekend!