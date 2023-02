Vrijgesproken Amerikaanse schutter Kyle Rittenhouse (19) aangeklaagd door vader slachtoffer

Kyle Rittenhouse zakte op 25 augustus 2020 gewapend met een semiautomatisch geweer af naar Kenosha, Wisconsin, waar op dat ogenblik hevige Black Lives Matter-protesten woedden, nadat een blanke agent een zwarte man meermaals in de rug had geschoten. Rittenhouse, die zelf niet in Kenosha woonde, beweerde dat hij naar de stad was getrokken om burgers te helpen bij de bescherming van hun eigendommen.