Vrijgelaten omdat hij niet meer gevaarlijk was: jaar later maakt Weense terrorist vier dodelijke slachtoffers

Dader mesaanval Nice test positief op Covid-19, besmetting vertraagt ondervra­ging

3 november De man die vorige week donderdag drie mensen doodstak in een kerk in Nice, heeft positief getest op Covid-19, zo is dinsdag van een bron dicht bij het dossier vernomen. De dader ligt op dit moment zwaargewond in het ziekenhuis, nadat hij in de kerk door de politie was neergeschoten. De besmetting kan de ondervraging van de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui met verscheidene dagen vertragen.