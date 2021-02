Vrijgekocht met coronavaccins: het meisje dat er ongewild voor zorgt dat Syrische dictator zijn inenting krijgt

Hoe vaccineren China helpt om verder Europa binnen te sluipen

20 februari Terwijl de Europese Unie zelf nog worstelt om voldoende coronavaccins in handen te krijgen, gaan landen zoals Hongarije en Servië te rade bij China. Dat profiteert met graagte van die nood. Peking tracht immers al veel langer om invloed te winnen op de oostflank van ons continent — en slaagt daar ook in. Dat het nu de grote redder kan spelen, is volgens specialisten een gemiste kans voor de EU, want het is niet uit menslievendheid dat China landen als Servië en Hongarije uit de pandemie probeert te redden.